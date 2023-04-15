Водитель и пассажирка ВАЗ-2114 пострадали при ДТП с Lada Granta в Уфе

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе при ДТП в двумя легковушками пострадали два человека. Об этом сообщила городская ГИБДД.

Авария случилась около 17:00 14 апреля. Следуя по улице Боткина, 23-летний мужчина за рулем ВАЗ-2114 врезался в Lada Granta. Столкновения произошло у дома №78 по улице Кольцевой.

фото: ГИБДД Уфы

Водитель и 30-летняя пассажирка «четырнадцатой» получили травмы и обратились в больницу. После оказания помощи их отпустили домой.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Напомним, накануне сильный ветер в Башкирии стал причиной двух автоаварий на одном и том же участке дороги.