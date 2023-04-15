В Уфе простились с погибшим в СВО 26-летним летчиком Ильназом Фазыловым

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Сегодня, 15 апреля, в Уфе простились с 26-летним летчиком Ильназом Фазыловым. Старший лейтенант погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила мэрия.

Траурная церемония состоялась на территории Уфимской школы-интерната имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. В последний путь военнослужащего проводили с воинскими почестями под траурный марш оркестра. Президент России Владимир Путин посмертно наградил старшего лейтенанта орденом Мужества за самоотверженность и отвагу при выполнении служебного долга. Летчика похоронили в Буздякском районе.

Ильназ Фазылов родился в Уфе. В 2014 году окончил школу-интернат Мусы Гареева. После этого поступил в филиал в «Военно-воздушную академию» в городе Сызрань. По завершению обучения он стал служить в воинской части летчиком-оператором вертолетного звена в Чите. Старший лейтенант выполнил более 70 боевых вылетов и уничтожил свыше 30 единиц бронетехники противника.

Во время последнего вылета в зоне СВО экипаж Фазылова ракетами поразил вражескую бронетехнику. Сразу после залпа вертолет подвергся огню зенитных установок и управляемых противотанковых ракет. Одна из них стала роковой для российских пилотов.

Напомним, неделю назад в Башкирии простились с погибшем в СВО на Украине Алексеем Коротковым.