За сутки в Уфе сильный ветер повредил семь автомобилей и линию электропередач

За минувшие сутки в службу спасения Уфы поступило 14 сообщений о падении деревьев и различных конструкций на автомобили. Причиной этих случаев стал сильный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

За минувшие сутки в службу спасения Уфы поступило 14 сообщений о падении деревьев и различных конструкций на автомобили. Причиной этих случаев стал сильный ветер. Всего пострадало семь машин, а также повредилась одна линия электропередач. Об этом 15 апреля сообщило Управление гражданской защиты.

– Обращения жителей по фактам падения деревьев и пр. поступали со всех районов столицы, кроме Демского. Наибольшее количество заявок было зафиксировано в Калининском районе – там произошло 5 случаев падения насаждений, – рассказали в УГЗ

В ведомстве передали, что все последствия погоды уже ликвидированы.

О том, к каким еще инцидентам привел обрушившийся на Башкирию ветер, можно узнать в нашем материале.