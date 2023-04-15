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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 9:54

За сутки в Уфе сильный ветер повредил семь автомобилей и линию электропередач

Наибольшее число таких случаев зафиксировано в Калининском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
За минувшие сутки в службу спасения Уфы поступило 14 сообщений о падении деревьев и различных конструкций на автомобили. Причиной этих случаев стал сильный ветер

За минувшие сутки в службу спасения Уфы поступило 14 сообщений о падении деревьев и различных конструкций на автомобили. Причиной этих случаев стал сильный ветер

Фото: Евгения ГУСЕВА

За минувшие сутки в службу спасения Уфы поступило 14 сообщений о падении деревьев и различных конструкций на автомобили. Причиной этих случаев стал сильный ветер. Всего пострадало семь машин, а также повредилась одна линия электропередач. Об этом 15 апреля сообщило Управление гражданской защиты.

– Обращения жителей по фактам падения деревьев и пр. поступали со всех районов столицы, кроме Демского. Наибольшее количество заявок было зафиксировано в Калининском районе – там произошло 5 случаев падения насаждений, – рассказали в УГЗ

В ведомстве передали, что все последствия погоды уже ликвидированы.

О том, к каким еще инцидентам привел обрушившийся на Башкирию ветер, можно узнать в нашем материале.