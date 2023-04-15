В Уфе военнослужащих из Башкирии после отпуска проводили в зону СВО

фото: Telegram // Ирек Сагитов

Сегодня, 15 апреля, в Уфе военнослужащих, приезжавших в Башкирию на 2-недельный отпуск, проводили в зону специальной военной операции. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов.

– Бойцы во время отдыха повидались с близкими, зарядились хорошим настроением и восполнили силы. Как поделились со мной ребята, отпуск пролетел быстро, но объятия детей, жен, разговоры и встречи с родственниками, домашний уют зарядили их позитивными эмоциями, – рассказал чиновник.

Он добавил, что во время церемонии отправки один из военнослужащих сказал ему, что накануне сделал предложение своей девушке, и та согласилась.

Помимо Сагитова, в проводах бойцов участвовали мэр Уфы Ратмир Мавлиев и руководитель администрации главы республики Максим Забелин.