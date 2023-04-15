Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 апреля 2023 8:07

В Баймаке сильный ветер сорвал крышу со здания лицея-интерната

В инциденте обошлось без пострадавших
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Утром 15 апреля в башкирском городе Баймаке сильный ветер сорвал профнастил с кровли спортзала местного лицея-интерната по улице Стахановской, 19. Площадь сорвавшейся облицовки составила 250 квадратных метров. Об этом сообщило региональное МЧС.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

– Погибших и пострадавших нет. На земле разрушений нет, – передали в экстренном ведомстве. – Режим функционирования муниципального образования в связи с происшествием не изменялся. На образовательный процесс данное происшествие не повлияло.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Администрация лицея запланировала восстановительные работы.

Напомним, ранее в том же Баймаке сильный ветер перекинул остановку через забор прямиком в огород жилого дома.