В Баймаке сильный ветер сорвал крышу со здания лицея-интерната

фото: МЧС РБ

Утром 15 апреля в башкирском городе Баймаке сильный ветер сорвал профнастил с кровли спортзала местного лицея-интерната по улице Стахановской, 19. Площадь сорвавшейся облицовки составила 250 квадратных метров. Об этом сообщило региональное МЧС.

фото: МЧС РБ

– Погибших и пострадавших нет. На земле разрушений нет, – передали в экстренном ведомстве. – Режим функционирования муниципального образования в связи с происшествием не изменялся. На образовательный процесс данное происшествие не повлияло.

фото: МЧС РБ

Администрация лицея запланировала восстановительные работы.

Напомним, ранее в том же Баймаке сильный ветер перекинул остановку через забор прямиком в огород жилого дома.