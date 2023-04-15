На одном и том же участке трассы в Башкирии ветер снес в кювет два автомобиля

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

В Баймакском районе Башкирии сильный ветер на одном и том же участке автодороги в течение получаса снес в кювет два автомобиля. Об этом в совсем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Обе аварии случились 14 апреля на седьмом километре трассы Баймак-Амангильдино-Серменево. Первое происшествие зафиксировали около девяти часов утра: 84-летний пожилой мужчина за рулем ВАЗ-2106 не справился с управлением и вылетел в правый кювет, где машина опрокинулась. Водитель и его 80-летняя супруга обратились за медицинской помощью.

– Через полчаса на этом же участке дороги зарегистрировано опрокидывание другого автомобиля той же марки, которым управлял 42-летний местный житель. В этом ДТП никто не пострадал. Со слов водителей, причиной стал сильный боковой ветер на этом участке, – передал Севастьянов.

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

Главный гаишник республики напомнил водителям, что в ряде районов на юго-востоке региона ухудшилась погода и выпал снег. Он рекомендовал водителям, сменивших шины на летние, воздержаться от поездок и дождаться улучшения погодных условий.

Напомним, ранее мы писали, к каким последствиям привел сильный ветер, обрушившийся на Башкирию 14 апреля.