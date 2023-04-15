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НовостиОбщество15 апреля 2023 6:27

На двух трассах в Башкирии продлили ограничение, введенное из-за непогоды

Обе автодороги располагаются в Зианчуринском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Зианчуринском районе Башкирии на двух трассах продлили ограничение движения из-за непогоды

В Зианчуринском районе Башкирии на двух трассах продлили ограничение движения из-за непогоды

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Зианчуринском районе Башкирии на двух трассах продлили ограничение движения из-за непогоды: снега, метели и гололедицы. Об этом предупредил региональный Минтранс.

Проезд для всех видов транспорта до 18:00 15 апреля закрыт на участках автодорог:

– Верхний Сарабиль -Кувандык с нулевого по 55 километр;

– Магнитогорск -Ира с 241 по 287 километр.

Время действия ограничения может быть изменено в зависимости от погодной ситуации.

Напомним, накануне на Башкирию обрушился сильный ветер. Он сносил деревья и остановки.