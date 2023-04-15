На двух трассах в Башкирии продлили ограничение, введенное из-за непогоды

В Зианчуринском районе Башкирии на двух трассах продлили ограничение движения из-за непогоды
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Зианчуринском районе Башкирии на двух трассах продлили ограничение движения из-за непогоды: снега, метели и гололедицы. Об этом предупредил региональный Минтранс.
Проезд для всех видов транспорта до 18:00 15 апреля закрыт на участках автодорог:
– Верхний Сарабиль -Кувандык с нулевого по 55 километр;
– Магнитогорск -Ира с 241 по 287 километр.
Время действия ограничения может быть изменено в зависимости от погодной ситуации.
Напомним, накануне на Башкирию обрушился сильный ветер. Он сносил деревья и остановки.