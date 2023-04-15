В Башкирии в пожаре погиб пожилой мужчина и пострадали две женщины

фото: МЧС РБ

При пожаре в Илишевском районе Башкирии погиб пожилой мужчина и пострадали две женщины. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел поздним вечером 14 апреля. В селе Верхнеяркеево на улице Куйбышева загорелся частный дом. До прибытия пожарных бригада скорой помощи успела госпитализировать в местную центральную больницу двух женщин 63 и 89 лет. Им диагностировали ожоги различной степени.

– На тушение прибыли силы и средства МЧС России, добровольных пожарных команд Старокуктовского и Карабашевского сельсовета в количестве 11 человек и 5 единиц техники. Происходило горение жилого бревенчатого дома размером 7х8 метров по всей площади. В течение часа открытое пламя было сбито, – передали в экстренном ведомстве.

В ходе тушения спасатели обнаружили в доме погибшего пенсионера. Ему было 90 лет.

В причинах случившегося разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Напомним, этим утром пожар в жилом доме села Киргиз Мияки унес жизни супружеской пары.