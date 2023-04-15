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НовостиОбщество15 апреля 2023 5:34

За январь-февраль 2023 года в Башкирии скончались более 8,2 тыс. человек

В регионе сократилась и смертность, и рождаемость
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за январь-февраль 2023 года скончались 8 255 человек – на 1 058 (или на 11,4%) меньше, чем за тот же период прошлого года

В Башкирии за январь-февраль 2023 года скончались 8 255 человек – на 1 058 (или на 11,4%) меньше, чем за тот же период прошлого года

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии за январь-февраль 2023 года скончались 8 255 человек – на 1 058 (или на 11,4%) меньше, чем за тот же период прошлого года. Младенческая смертность сократилась на 30,3%: в республике умерло 23 ребенка в возрасте до одного года (в 2022-м было уже 33). Соответствующие данные 14 апреля опубликовал Росстат.

К марту в регионе родились 5 708 детей – на 57 (или на 1%) меньше, чем было в прошлом году. Естественная убыль населения в Башкирии по итогам января-февраля составила 2 547 человек (в 2022-м этот показатель был выше – 3 548).