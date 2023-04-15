В Уфе на 14 часов закроют парковку возле конгресс-холла «Торатау»

В Уфе в понедельник, 17 апреля, на 14 часов перекроют парковку на конгресс-холле «Торатау»

В Уфе в понедельник, 17 апреля, на 14 часов перекроют парковку на конгресс-холле «Торатау». Доступ на стоянку будет запрещен с 6:00 до 20:00. Как пояснили в городской администрации, это связано с проведением юбилейного мероприятия Всероссийского общества глухих.

– Горожан и гостей города просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и выбирать на этот период иные места для стоянки автотранспорта, – передали в мэрии.

Накануне также стало известно, что в Уфе до конца текущего года частично перекроют улицу Октябрьской Революции, которая сейчас находится на реконструкции.