В Башкирии вынесли приговор женщине, которая несколько раз укусила сотрудника ГИБДД

В Уфимском районе Башкирии вынесли приговор 53-летней местной жительнице, которая несколько раз укусила остановившего ее за рулем сотрудника ГИБДД

В Уфимском районе Башкирии вынесли приговор 53-летней местной жительнице, которая несколько раз укусила остановившего ее сотрудника ГИБДД. Женщину судили по уголовному делу о применении насилия против представителя власти. Об этом 14 апреля сообщила региональная прокуратура.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, в июле 2022 года инспектор для проверки остановил на дороге Daewoo Matiz. Сотрудник попросил женщину-водителя предъявить права и документы на машину, но та «проявила недовольство, закрылась в машине» и отказалась из нее выходить.

– При попытке сотрудника ГИБДД разблокировать дверь через открытое окно автомобиля, водитель несколько раз укусила его за левое предплечье, причинив легкий вред здоровью, – передали в прокуратуре.

На суде женщина не признала вину. Ее приговорили к полутора годам лишения свободы условно.