Компания в Уфе выпустит десять беспилотников для нужд СВО

Компания «Геоксан-Уфа» в сотрудничестве с белорусской фирмой «Авиационные технологии и комплексы» выпустит десять беспилотников для нужд специальной военной операции Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания «Геоксан-Уфа» в сотрудничестве с белорусской фирмой «Авиационные технологии и комплексы» в ближайшем полугодии выпустит десять беспилотников для нужд специальной военной операции и 20 агродронов. Об этом в своем телеграм-канале 14 апреля сообщил премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров.

Чиновник добавил, что та же уфимская компания сейчас работает над созданием радиоэлектронного технопарка. Объем инвестиций в него превышает 1 млрд рублей. Этот проект должен получить субсидии из федерального бюджета в размере 504 млн рублей.