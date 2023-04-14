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НовостиОбщество14 апреля 2023 16:15

Компания в Уфе выпустит десять беспилотников для нужд СВО

Производство будет организовано в сотрудничестве с белорусской фирмой
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Компания «Геоксан-Уфа» в сотрудничестве с белорусской фирмой «Авиационные технологии и комплексы» выпустит десять беспилотников для нужд специальной военной операции

Компания «Геоксан-Уфа» в сотрудничестве с белорусской фирмой «Авиационные технологии и комплексы» выпустит десять беспилотников для нужд специальной военной операции

Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания «Геоксан-Уфа» в сотрудничестве с белорусской фирмой «Авиационные технологии и комплексы» в ближайшем полугодии выпустит десять беспилотников для нужд специальной военной операции и 20 агродронов. Об этом в своем телеграм-канале 14 апреля сообщил премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров.

Чиновник добавил, что та же уфимская компания сейчас работает над созданием радиоэлектронного технопарка. Объем инвестиций в него превышает 1 млрд рублей. Этот проект должен получить субсидии из федерального бюджета в размере 504 млн рублей.