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НовостиОбщество14 апреля 2023 14:19

В Уфе до 30 декабря 2023 года частично ограничат движения по улице Октябрьской Революции

Это связано с работами по реконструкции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе с 17 апреля до 30 декабря на улице Октябрьской Революции из-за реконструкции частично ограничат проезд. Движение автомобилей там будет организовано по одной полосе в одностороннем направлении от Воровского до Цюрупы. Об этом 14 апреля предупредила городская администрация.

В мэрии добавили, что также с 20 апреля до 7 мая будет закрыт Т-образный перекресток на пересечении Новомостовой и Октябрьской Революции.

Городские службы попросили уфимцев заранее планировать маршрут с учетом ограничений.