Врачи в Уфе извлекли из 7-летнего мальчика шарики от магнитного конструктора

фото: детская больница №17

В Уфе врачи детской клинической больницы №17 извлекли из 7-летнего мальчика шарики от магнитного конструктора, которые он проглотил. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

– При рентгенографии желудочно-кишечного тракта, были выявлены две тени округлой формы, соединенные между собой, диаметром 5 мм предположительно в куполе слепой кишки, – рассказали в лечебнице. – Хирургическая бригада провела экстренную операцию, в ходе которой, магнитные шарики были успешно извлечены.

Как пояснили в больнице, врачи использовали менее травматичный оперативный метод. Они пальцами переместили инородные тела в кишечный червеобразный отросток и удалили его. В медучреждении отметили, что если бы магниты оказались в разных петлях кишечника, то у него бы произошла перфорация и перитонит. Это опасности для жизни.

Напомним, на днях в Уфе из кишечника мужчины удалили ленточного червя длиной 120 см.