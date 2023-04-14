В Уфе задержали мужчину, который около подъездов домогался девочек 9-11 лет

кадр видео: МВД РБ

В Уфе задержали 37-летнего местного жителя, который около подъездом жилых домов домогался девочек 9-11 лет. Мужчине предъявили обвинение по уголовному делу о действиях сексуального характера. Об этом 14 апреля сообщили в Следственном комитете и МВД Башкирии.

Первый случай произошел днем 11 апреля. Подозреваемый напал на возвращавшуюся со школы 11-летнюю девочку, когда та заходила в подъезд дома по улице Российской. Мужчина наклонился к пятикласснице и попытался схватить, но та закричала и спугнула его. Аналогичный инцидент – уже в отношении 9-летней девочки – случился буквально два часа спустя на той же Российской улице.

– Сотрудниками полиции были изучены камеры наблюдения, опрошены возможные очевидцы и составлена ориентировка предполагаемого преступника. Информация незамедлительно была передана всем наружным нарядам служб и подразделений с фотографией и видеозаписью предполагаемого злоумышленника, – передали в МВД РБ.

Днем 12 апреля в полицию вновь поступило сообщение о развратных действиях, – и снова против 9-летний школьной. На этот раз уже по улице Комсомольской.

После третьего тревожного сигнала патрулировать местность отправили экипаж батальона оперативного реагирования. Сотрудники правоохранительного ведомства заметили 37-летнего мужчину, схожего по приметам. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. Там выяснилось, что подозреваемого ранее привлекали к уголовной ответственности за порчу чужого имущества и оскорбление представителя власти.

В ходе допроса задержанного и проведенного опознания одной из его жертв он сознался в содеянном. Сейчас с мужчиной работают следователи. Его заключили под стражу.