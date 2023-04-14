Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 апреля 2023 12:11

14 и 15 апреля ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

В дорожной полиции рассказали, где именно будут организованы рейды
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: ГИБДД Уфы

кадр видео: ГИБДД Уфы

Сегодня и завтра, 14 и 15 апреля, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей: сначала на улице Комсомольской, а затем на Заки Валиди. Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

– Особое внимание будет уделено на пресечение управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства, – передали в дорожной полиции.

ГИБДД призвала водителей использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию, а также воздержаться от поездок в пьяном состоянии.