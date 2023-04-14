кадр видео: ГИБДД Уфы

Сегодня и завтра, 14 и 15 апреля, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей: сначала на улице Комсомольской, а затем на Заки Валиди. Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

– Особое внимание будет уделено на пресечение управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства, – передали в дорожной полиции.

ГИБДД призвала водителей использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию, а также воздержаться от поездок в пьяном состоянии.