В Башкирии рассказали, какие продукты подорожали и подешевели по итогам марта

Башстат опубликовал данные о том, как в Башкирии изменились цены по итогам марта 2023 года по сравнению с предыдущем месяцем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Башстат опубликовал данные о том, как в Башкирии изменились цены по итогам марта 2023 года по сравнению с предыдущем месяцем. Ведомство опубликовало отчет 13 апреля.

Согласно официальной статистике, за прошлый месяц больше остальных в процентном соотношении подорожали помидоры (на 22% – до 209 руб. за 1 кг), виноград (на 9,5% – до 216 руб.), груши (на 8,5% – до 184,5 руб.), яйца (на 7,3% – до 78 руб. за десяток), кофе (на 6,2% – до 1,3 тыс. руб.) и свекла (на 5,2% – до 34,5 руб.).

В то же время подешевели свежие огурцы (на 17,9% – до 166,5 руб.), гречка (на 7,5% – до 60,5 руб.), манка (на 6,6% – до 53 руб.), апельсины (на 5,5% – до 103 руб.), горох (на 5,4% – до 51 руб.) и овсяная крупа (на 5,2% – до 35 руб.).