В башкирском Благовещенске ученик 5 класса школы покончил с собой

В башкирском городе Благовещенске ученик пятого класса средней школы №6 покончил с собой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском городе Благовещенске ученик пятого класса средней школы покончил с собой. Об этом 14 апреля сообщил местный депутат Сергей Жуков.

Со ссылкой на «людей, знакомых с ситуацией», народный избранник рассказал, что, по предварительным данным, у погибшего в школе был конфликт со сверстниками.

– Этот случай не должен остаться без должного внимания к очевидно существующей проблеме, – отметил Жуков.

Он принес соболезнования семье и пожелал им терпения пережить утрату.

Напомним, за последнее время в Башкирии это уже четвертый громкий случай, касающийся школьников. Так, в Иглинском районе 13-летняя девочка перед началом урока ранила ножом двух одноклассниц. В городе Октябрьском на перемене во время шуточной борьбы со приятелем умер 14-летний подросток. А ровно неделю назад в Уфе ученик четвертого класса гимназии воткнул карандаш в голову одноклассника.