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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 10:35

В аэропорту Уфы задержали мужчину с 6 млн рублей

Он намеревался улететь в Узбекистан
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В аэропорту Уфы задержали мужчину с крупной суммой денег. Об этом рассказала пресс-служба Башкортостанской таможни.

29-летний житель Стерлитамака намеревался улететь в узбекистанский Наманган. Он попытался пронести через «зеленый коридор» в портфеле шесть миллионов рублей, что эквивалентно 81 тысяч долларов США. Мужчину задержали на таможенном посту международного аэропорта столицы Башкирии. Впоследствии выяснилось, что мужчина занимается внешнеэкономической деятельностью и с таможенными правилами он знаком.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере». Материалы дела были переданы в органы внутренних дел для дальнейшего расследования.