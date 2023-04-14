В Уфе построят два торговых центра общей стоимостью 324 млн рублей

фото: vk.com // Альберт Маликов

В Уфе в ближайшее время построят два торговых центра общей стоимостью в 324 млн рублей. Соответствующие инвестпроекты были представлены на заседании башкирского правительства. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба кабмина.

Компания «Изба» намерена построить в Демском районе «мультифункциональный торговый объект». В нем разместят пункт питания, аптеку, точки бытового обслуживания и детскую площадку, а также места отдыха и проведения ярмарок. В объект планируют вложить порядка 100 млн рублей.

Тем временем фирма «Союз» уже приступила к созданию торгового центра в Калининском районе. О нем ранее говорил местный глава Альберт Маликов. Комплекс «Депо» площадью 12 тыс. кв. метров появится на базе бывшего центра «Автоваз» на улице Вологодской, 60. Стоимость проекта составит около 224 млн рублей.