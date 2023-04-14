В Башкирии на выходных ожидаются снегопады и морозы до -13°

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии на выходных ожидаются снегопады и морозы. Это следует из прогноза специалистов Башгидрометцентра.

Сегодня, 14 апреля, согласно данным синоптиков, на юге республики будет дождь переходящий в снег. Ветер – северо-восточный сильный, в некоторых районах республики – порывы до очень сильного. Температура воздуха – +2,+7°. Ожидается образование гололедицы и снежных накатов, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Завтра, 15 апреля, существенных осадков не предвидится, однако на юге Башкирии выпадет снегопад. Ветер будет северо-восточный умеренный, местами – порывы до сильного. Грядущая ночь выдастся очень холодной, столбики термометров опустятся до -3,-8°, а на севере и в горах – до -13°. Днем потеплеет до +1,+6°. Из-за осадков установиться временный снежный покрова, а на дорогах образуются снежные накаты и гололедица.

В воскресенье, 16 апреля, обойдется без существенных осадков. Ветер будет северный, северо-западный умеренный. Ночь будет такой же, как и предыдущая: температура воздуха ночью составит -3,-8°, в северных и горных районах – до -13°, днем – +5,+10°.