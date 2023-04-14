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Депутаты Башкирии попросят у Минздрава России чипы для мониторинга уровня глюкозы для детей-диабетиков. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного Собрания.

Устройство, как объяснил республиканского парламента Константин Толкачев, позволяет подобрать оптимальную тактику лечения и предотвратить развитие осложнений. Применение этой системы было включено в стандарт специализированной медицинской помощи детям с сахарным диабетом первого типа, а также в протоколы лечения. Тем не менее, из-за того, что устройство не входит в утвержденный российским правительством спецперечень медизделий, граждане не могут его получить бесплатно за счет средств федеральной казны. В связи с этим депататы Курултая и предлагают включить систему в «Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг».

Толкачев утверждает, что сахарный диабет является одной из наиболее актуальных проблем медицины сегодняшних дней, и распространенность этим заболеванием неуклонно растет.

– Медики отмечают, что у детей, в отличие от взрослых, болезнь характеризуется более выраженными колебаниями уровня сахара в крови в течение суток, что становится причиной серьезных осложнений, – заявил председатель Госсобрания региона.