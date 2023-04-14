Фото: ГИБДД Уфы

ГИБДД Уфы рассказала подробности ДТП, после которого в машине зажало мужчину.

Авария случилась вчера утром, 13 апреля, недалеко от Монумента Дружбы возле одноименной остановки. Как поведала пресс-служба Госавтоинспекции, 25-летний мужчина за рулем Lada Priora при повороте с улицы Октябрьской Революции на Сочинскую столкнулся с Kia Sportage.

В результате случившегося пострадали два пассажира «Лады». Одно из них, 41-летнего мужчину, и зажало в поврежденной машине. Спасатели уфимского Управления гражданской защиты с помощью гидравлического инструмента отжали деформированную дверь автомобиля, помогли выбраться пострадавшему и транспортировали его до машины скорой помощи. Затем гражданин травмами отвезли в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия было начато административное расследование.