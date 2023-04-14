В Башкирии сгорел частный дом, в котором находился 40-летний мужчина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 14 апреля, в Караидельском районе Башкирии сгорели частный бревенчатый дом и баня. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло в деревне Чемаево на улице Озерная. На место были направлены сотрудники экстренных служб. Еще до прибытия специалистов из дома соседями был эвакуирован 40-летний мужчина. Его осмотрели медики, он отказался от госпитализации.

Известно, что в сгоревшем доме был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, свою функцию он выполнил.

В ликвидации пожара от МЧС было задействовано шесть человек и две единицы техники. Причины и обстоятельства произошедшего установит дознаватель министерства.