Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 апреля 2023 4:18

В Башкирии рыбак запутался в сетях и утонул в озере Кривое

Трагедия случилась в деревне Мысовцево
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера поздно вечером, 13 апреля, в Уфимском районе Башкирии умер 70-летний рыбак. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Около полуночи поступило сообщение о том, что мужчина уехал рыбачить на озеро Кривое в деревне Мысовцево и до сих пор не возвратился домой. На место прибыли специалисты Госкомитета. Спасателям обнаружили тело покойного и транспортировано его на берег.

Согласно предварительным данным, мужчина, проверяя сети, запутался в них, затем упал из лодки и утонул.