В Башкирии рыбак запутался в сетях и утонул в озере Кривое

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера поздно вечером, 13 апреля, в Уфимском районе Башкирии умер 70-летний рыбак. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Около полуночи поступило сообщение о том, что мужчина уехал рыбачить на озеро Кривое в деревне Мысовцево и до сих пор не возвратился домой. На место прибыли специалисты Госкомитета. Спасателям обнаружили тело покойного и транспортировано его на берег.

Согласно предварительным данным, мужчина, проверяя сети, запутался в них, затем упал из лодки и утонул.