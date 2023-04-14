В Башкирии зарезавшему приятеля мужчине дали 7,5 лет колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Салаватском районе Башкирии мужчина получил тюремный срок за убийство. Об этом рассказала перс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия случилась в октябре прошлого года. Житель Белорецкого района и уфимец вместе распивали алкоголь. Внезапно между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого подсудимый взял нож и ударил им в область сердца жителя столицы республики. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина признал свою вину. Салаватский межрайонный суд назначил ему 7,5 колонии строгого режима.