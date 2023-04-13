Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 17:10

Жительнице Башкирии сломали челюсть при удалении зуба в стоматологии

Женщина взыскала с клиники 200 тыс. рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Жительнице башкирского города Нефтекамска сломали челюсть при удалении зуба в стоматологической клинике

Жительнице башкирского города Нефтекамска сломали челюсть при удалении зуба в стоматологической клинике

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительнице башкирского города Нефтекамска сломали челюсть при удалении зуба в стоматологической клинике. Женщина подала на медицинскую организацию в суд и взыскала с него 200 тыс. рублей. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба инстанции.

Пострадавшая получила травму во время стоматологической процедуры в декабре 2022 года. Отойдя от шока после случившегося, она подала иск к клинике с требованием выплатить ей 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

– Представитель ответчика пояснила, что клиника уже перевела на счет истца денежные средства в размере 25 039 рублей в счет компенсации морального вреда, а также за консультацию у невролога и приобретение медицинских препаратов, – передали в суде.

В итоге иск горожанки был удовлетворен лишь частично. По решению судьи вместо запрашиваемой суммы клиника выплатит ей 200 тыс. рублей.