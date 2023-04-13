На следующей неделе в 37 жилых домах Уфы отключат холодную и горячую воду

На следующей неделе, с 18 по 20 апреля, в 37 жилых домах Уфы на несколько часов будут отключать горячую и холодную воду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе, с 18 по 20 апреля, в 37 жилых домах Уфы на несколько часов будут отключать горячую и холодную воду. Как пояснили в «Уфаводоканале», это связано с ремонтными работами.

С 11:00 18 апреля (вторник) до 10:00 19 апреля (среда) подачу холодной воды приостановят в двух домах по улице Производственной, 2 и 4.

18 апреля с 10:30 до 22:30 холодной и горячей воды не будет в домах на улице Российской, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/14, 47.

19 апреля с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жильцы домов на:

– Кольцевая, 132, 134;

– Франко, 7, 8, 9, 10, 12;

– Черниковской, 13, 14, 15, 17, 19/1, 21, 25ю

20 апреля (четверг) с 10:30 до 18:30 холодную и горячую воду отключат в домах на бульваре Давлетшиной, 24, 24/1, 30, 34, а также на улицах:

– Заводской, 2;

– Киекбаева, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

– Николая Дмитриева, 1.