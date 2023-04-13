Путин передал в доверительное управление «Русского водорода» 757,3 тыс. акций БСК

Президент России Владимир Путин по предложению правительства страны передал в доверительное управление компании «Русский водород» 757,3 тыс. обыкновенных акций БСК Фото: Рустем АХУНОВ

Президент России Владимир Путин по предложению правительства страны передал в доверительное управление московской компании «Русский водород» более 757,3 тыс. обыкновенных акций «Башкирской содовой компании». Соответствующий указ 13 апреля был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, кабмин должен будет в 3-месячный срок обеспечить заключение договора доверительного управления акциями. В соглашении определят ключевые показатели его эффективности и обязательства.

Напомним, в 2020 году Генпрокуратура выяснила, что акции Башкирской содовой компании были незаконно приватизированы. Ведомство обратилось в суд с требованием передать их в пользу Российской Федерации. В декабре по решению Арбитражного суда республики 95,72% именных акций компании перешли в федеральную собственность. В 2021 году президент России Владимир Путин поручил передать Башкирии 38,3% акций БСК. Почти год назад глава республики Радий Хабиров говорил, что 47% федерального пакета компании могут перейти новому владельцу.