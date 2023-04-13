Полиция в Уфе задержала мужчину, который избил жену и грозился ее убить

Полиции в Уфе задержали 64-летнего мужчину, который избил жену и грозился ее убить

Полиции в Уфе задержали 64-летнего мужчину, который избил жену и грозился ее убить. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, между супругами произошел конфликт. Ранее судимый горожанин находился в пьяном состоянии и, не найдя никаких аргументов в споре, набросился на супругу и избил ее. Затем он схватил женщину за шею и принялся душить, приговаривая, что убьет ее.

Женщина после случившегося не стала обращаться в полицию. Правда вскрылась, когда в дом к паре с проверкой пришел участковый. Он увидел на пострадавшей следы побоев и убедил ее написать заявление на мужа. Против последнего в итоге возбудили уголовное дело об угрозе убийством.