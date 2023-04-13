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НовостиОбщество13 апреля 2023 14:00

С начала 2023 года от укусов клещей в Башкирии пострадал 271 человек

Это выше среднемноголетних показателей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в текущем году из-за укусов клещей за медицинской помощью обратился 271 человек

В Башкирии в текущем году из-за укусов клещей за медицинской помощью обратился 271 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии в текущем году из-за укусов клещей за медицинской помощью обратился 271 человек. Это выше среднемноголетних показателей, передали в региональном Роспотребнадзоре 13 апреля.

– В рамках осуществления комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекции, в текущем сезоне планируется вакцинировать от клещевого энцефалита более 35 тыс. человек, – передали в ведомстве.

Напомним, ранее Роспотребнадзор внес 42 района Башкирии в число территорий, неблагополучных по распространению клещевого энцефалита. О том, где можно сделать прививку от этого заболевания, и сколько это будет стоить, можно узнать в отдельном материале.