С начала 2023 года от укусов клещей в Башкирии пострадал 271 человек

В Башкирии в текущем году из-за укусов клещей за медицинской помощью обратился 271 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии в текущем году из-за укусов клещей за медицинской помощью обратился 271 человек. Это выше среднемноголетних показателей, передали в региональном Роспотребнадзоре 13 апреля.

– В рамках осуществления комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекции, в текущем сезоне планируется вакцинировать от клещевого энцефалита более 35 тыс. человек, – передали в ведомстве.

Напомним, ранее Роспотребнадзор внес 42 района Башкирии в число территорий, неблагополучных по распространению клещевого энцефалита. О том, где можно сделать прививку от этого заболевания, и сколько это будет стоить, можно узнать в отдельном материале.