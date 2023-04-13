В Башкирии на члена экстремистской организации «СССР» повторно возбудили уголовное дело

В Башкирии против местного жителя в очередной раз возбудили уголовное дело об участии в экстремистской организации Фото: Рустем АХУНОВ

В Дуванском районе Башкирии против члена экстремистской и признанной запрещенной в России организации «Союз Славянских Сил Руси» («СССР») возбудили очередное уголовное дело об экстремизме. Об этом 13 апреля сообщили в Следственном комитете и МВД республики.

Как рассказали в правоохранительных ведомствах, ранее жителя села Месягутово осудили за членство в запрещенном общественном объединении «СССР», которое «пытается нарушить конституционные основы Российского государства». Несмотря на приговор, мужчина продолжал активно участвовать в жизни экстремистской организации.

По решению суда обвиняемого обязали приходить отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. При последней явке в сентябре прошлого года он принес подписанные им же протоколы о совершении сотрудником инспекции преступления и представился исполняющим обязанности «Первого заместителя Министра внутренних дел – Начальника Главного следственного управления МВД СССР». Правоохранительные органы сочли, что в представленных «документах» содержалась агитационная и пропагандистская информация с идеологией и символикой экстремистской организации. Незаконную деятельность мужчины пресекли сотрудники МВД.

Против обвиняемого снова возбудили уголовное дело об участии в экстремистской организации. Сейчас с ним работают следователи. Его отпустили домой под подписку о невыезде.