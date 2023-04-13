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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 13:27

В Башкирии на члена экстремистской организации «СССР» повторно возбудили уголовное дело

Осужденный за участие в запрещенном движении мужчина пришел в уголовном исполнительную инспекцию и представился «первым заместителем Министра внутренних дел»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии против местного жителя в очередной раз возбудили уголовное дело об участии в экстремистской организации

В Башкирии против местного жителя в очередной раз возбудили уголовное дело об участии в экстремистской организации

Фото: Рустем АХУНОВ

В Дуванском районе Башкирии против члена экстремистской и признанной запрещенной в России организации «Союз Славянских Сил Руси» («СССР») возбудили очередное уголовное дело об экстремизме. Об этом 13 апреля сообщили в Следственном комитете и МВД республики.

Как рассказали в правоохранительных ведомствах, ранее жителя села Месягутово осудили за членство в запрещенном общественном объединении «СССР», которое «пытается нарушить конституционные основы Российского государства». Несмотря на приговор, мужчина продолжал активно участвовать в жизни экстремистской организации.

По решению суда обвиняемого обязали приходить отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. При последней явке в сентябре прошлого года он принес подписанные им же протоколы о совершении сотрудником инспекции преступления и представился исполняющим обязанности «Первого заместителя Министра внутренних дел – Начальника Главного следственного управления МВД СССР». Правоохранительные органы сочли, что в представленных «документах» содержалась агитационная и пропагандистская информация с идеологией и символикой экстремистской организации. Незаконную деятельность мужчины пресекли сотрудники МВД.

Против обвиняемого снова возбудили уголовное дело об участии в экстремистской организации. Сейчас с ним работают следователи. Его отпустили домой под подписку о невыезде.