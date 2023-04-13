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НовостиОбщество13 апреля 2023 12:35

В центре Уфы снесли доходный дом Раевской, построенный на рубеже XIX и XX веков

Здание было признано аварийным
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Яндекс. Карты

фото: Яндекс. Карты

Сегодня, 13 апреля, в центре Уфы был снесен доходный дом Раевской, который был построен на рубеже XIX и XX веков. Он располагался по адресу Свердлова, 65. О демонтаже деревянного двухэтажного здания «КП-Уфа» сообщили в городской администрации.

Как пояснили в мэрии, снесенный дом в 2013 году был признан аварийным и подлежащим сносу. Его включили в региональную адресную программу по переселения граждан. В конце прошлого года оттуда ушли последние жильцы.

В администрации добавили, что процедура демонтажа была согласована с Башкультнаследнием. По данным ведомства, здание не включали в реестр объектов культурного наследия ни России, ни Башкирии.