Прокуратура объявила предостережение первому замминистра строительства Башкирии

Прокуратура Башкирии 11 апреля объявила предостережение первому заместителю министра строительства республики Егору Родин, когда тот исполнял обязанности главы ведомства Фото: Рустем АХУНОВ

Прокуратура Башкирии 11 апреля объявила предостережение первому заместителю министра строительства республики Егору Родин, когда тот исполнял обязанности главы ведомства. Поводом для этого стал низкий уровень освоения некоторыми муниципалитетами бюджетных денег на выдачу жилья сиротам в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

– Министерство, контролирующее работу органов местного самоуправления, предостережено о недопустимости неэффективного использования бюджетных средств, нарушения жилищных прав лиц указанной категории, – передали в ведомстве. – В текущем году выделено 1,58 млрд рублей, в результате освоения которых запланировано приобрести жилые помещения.

Напомним, сегодня стало известно, что в Башкирии назначили нового исполняющего обязанности министра строительства. Им стал Ридаль Саетов. Ранее главой Минстроя республики был Рамзиль Кучарбаев, сейчас он проходит фигурантом по уголовному делу по статье за превышение должностных полномочий.