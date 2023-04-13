Турецкая компания Agropro построит в Башкирии завод сельхозтехники за 7 млрд рублей

Турецкая компания Agropro вложит 7 млрд рублей инвестиций в строительство на территории Башкирии завода по производству техники для зернохранилищ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Турецкая компания Agropro вложит 7 млрд рублей инвестиций в строительство на территории Башкирии завода по производству техники для зернохранилищ, чистки и сушки семян, а также для выпуска муки и крупы. С представителями фирмы встретился глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба его администрации.

Как пояснили в ведомстве экономическая целесообразность проекта обусловлена потребностью агропрома региона в зернохранилищах. В 2022 году урожай зерна в республике превысил 5 млн тонн, из-за чего складировать его в некоторых случаях приходилось прямо на землю.

На новом заводе создадут свыше 200 рабочих мест. Сейчас инвестор при поддержке Корпорации развития подбирает площадку под строительство предприятия.