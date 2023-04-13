В Башкирии в больнице устроили торжество из-за открытия грузового лифта

Фото: Соцсети

В городской больнице №2 башкирского города Стерлитамак устроили торжество из-за запуска нового грузового лифта.

Сотрудники медучреждения организовали в честь запуска в эксплуатацию нового лифа полноценную церемония с перерезанием красной ленты. В официальной группе больницы были опубликованы фотографии и видео с мероприятия, которые впоследствии были удалены. Тем не менее, материалы успели облететь социальные сети.

– Мы открываем грузовой лифт! За счет средств учреждения был заменен лифт, который до этого прослужил долгие-долгие десятилетия. Оказание медицинской помощи в больнице – это не только медикаменты, это не только грамотные специалисты, но это еще удобства в техническом плане, в том числе для перевозки наших пациентов и наших сотрудников. Спасибо техническому отделу за то, что это свершилось. Поздравляю вас всех с открытием нового лифта в нашем учреждении, – сказала сотрудникам главный врач больницы Эльвира Гильванова.

Данное видео вызвало бурю негодования у пользователей соцсетей. Многие граждане сошлись во мнении о том, что устраивать целое событие из открытия лифта – нелепо и смехотворно.