МЧС предупредило жителей Башкирии об очень сильном ветре до 26 метров в секунду

14 апреля в Башкирии поднимется очень сильный северо-восточный ветер. Его порывы местами будут достигать 26 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии в пятницу, 14 апреля, поднимется очень сильный северо-восточный ветер. Его порывы местами будут достигать 26 метров в секунду. На юге республики ожидается мокрый снег, который налипнет на проводах и деревьях, гололед и снежный накат. На фоне осадков в этой части региона на автодорогах ухудшится видимость до 500-1000 метров. Об этом предупредило местное МЧС.

В ближайшие сутки в целом по региону прогнозируется облачная погода с прояснениями и без существенных дождей и снега. Температура воздуха ночью упадет до 0, +5° (по северу -2, -7°). Днем столбики термометров покажут +2, +7°.