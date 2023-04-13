Ридаль Саетов стал и.о. главы Минстроя Башкирии

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Ридаль Саетов стал исполняющим обязанности главы Министерства строительства и архитектуры Башкирии. Об этом рассказал «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Ранее Саетов был назначен советником руководителя республики по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам. Он курировал крупные инфраструктурные проекты региона, в числе которых строительство инженерных сетей в Забелье, а также программа комплексного развития сельских территорий.

Напомним, ранее на посту главы Минстроя Башкирии был Рамзиль Кучарбаев. В настоящее время он проходит фигурантом по уголовному делу по статье за превышение должностных полномочий. Недавно Следственный комитет завершил расследование по данному делу.