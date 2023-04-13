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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 9:53

В Башкирии на Тропе здоровья нашли труп пропавшей 3 месяца назад женщины

Сообщается, что погибшая страдала потерей памяти
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Вчера утром, 12 апреля, в башкирском городе Нефтекамск нашли труп пропавшей несколько месяцев месяца назад 56-летней женщины. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах рассказало информационное агентство «Башинформ».

Покойная считалась пропавшей почти три месяца – с 25 января. Ее тело обнаружил в лесу на «тропе здоровья» за баскетбольной площадкой с трибунами местный житель. Сообщается, что погибшая страдала потерей памяти и от проблем с сердцем. Последнее называют возможной причиной смерти.

Как сообщила «КП-Уфа» пресс-служба Следственного комитета Башкирии, нефтекамским отделом СК по данному факту была организована проверка. Специалисты провели осмотр места происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза

– По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено, – отмечает СК.