В Уфе спасатели помогли мужчине, которого зажало в машине после ДТП

Фото: УГЗ Уфы

Сегодня утром, 13 апреля, в Кировском районе Уфы спасатели помогли мужчине, которого зажало в машине после ДТП. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Инцидент случился недалеко от Монумента Дружбы, возле одноименной остановки столкнулись Lada Priora и Kia Sportage. В результате случившегося в машине зажало 41-летнего пассажира «Лады».

Спасатели уфимского УГЗ с помощью гидравлического инструмента отжали деформированную дверь автомобиля, помогли выбраться пострадавшему и транспортировали его до машины скорой помощи. Затем мужчину травмами отвезли в больницу.

– Причины и обстоятельства аварии выясняются, – заявили в ведомстве.