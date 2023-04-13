В Уфе собрали уже 240 тонн пролетного строения старого моста через Белую

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

В Уфе продолжается реконструкция старого арочного моста через реку Белая. О ее ходе на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Рабочие уже демонтировали полностью перильные ограждения и 90% проезжей части мостового перехода. На территории было привезено 1200 тонн металла пролетного строения, из них было собрано уже порядка 240 тонн.

На объекте задействовано 140 человек. Мавлиев утверждает, что все работы идут в соответствии с графиком. Предполагается, что движение по мосту будет вновь запущено к 450-летнему юбилею Уфы – к 2024 году.