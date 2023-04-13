В Уфе водитель ВАЗ 2105 наехал на 6-летнего велосипедиста

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера вечером, 12 апреля, в Демском районе Уфы произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Подробности происшествия рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ЧП случилось на улице Правды. 20-летний водитель за рулем ВАЗ 2105, въезжая во двор наехал на 6-летнего мальчика-велосипедиста. В результате произошедшего несовершеннолетний получил различные травмы, ему потребовалась медицинская помощь, после оказания которой его отпустили домой.

По факту случившегося было начато административное расследование.