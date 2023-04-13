В Уфе на набережной реки Белая хотят установить речной вокзал

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе на набережной реки Белая власти планируют установить речной вокзал. Об этом вчера, 12 апреля, на совещании по вопросам развития внутреннего и въездного туризма с участием руководителей туристических агентств и объединений туроператоров заявил глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Как утверждают власти столицы Башкирии, в Уфе развивается промышленный, гастрономический, медицинский и активный туризм. Также был возобновлен и круизный. В 2022 году порядка 80 тысяч человек воспользовалось водным транспортом

– На ближайшую перспективу мы поставили для себя задачу установить на набережной реки Белой речной вокзал, – заявил сити-менеджер Ратмир Мавлиев.