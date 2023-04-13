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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 5:51

В Уфе в ДТП с Kia Rio пострадал 15-летний электросамокатчик

Авария случилась прямо в центре города
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера, 12 апреля, в центре Уфы в ДТП пострадал подросток-электросамокатчик. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.

Согласно данным дорожной полиции города, водитель, управляя Kia Rio следуя со стороны улицы Мустая Карима по направлению к Карла Маркса наехал на 15-летнего электросамокатчика. Школьник в результате случившегося получил различные травмы, его госпитализировали.

По факту произошедшего было начато разбирательство.

Напомним, недавно в Уфе для электросамокатчиков ввели новые правила движения. В ГИБДД объяснили, как теперь следует пользоваться модным двухколесным транспортом.