Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 апреля 2023 4:51

В Уфе в ДТП с Volkswagen Polo разбился 17-летний подросток-мотоциклист

Авария случилась в селе Наагево
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера днем, 12 апреля, в Октябрьском районе в ДТП с иномаркой и мотоциклом пострадал подросток. О происшествии рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в селе Нагаево. 74-летний водитель за рулем Volkswagen Polo, следуя по улице Фариды Кудашевой, столкнулся с мотоциклом Husgvarna GR7, который ехал по Рощинской в сторону Отечественной.

В результате произошедшего 17-летний мотоциклист получил переломом бедра, его госпитализировали. По факту происшествия начало разбирательство.