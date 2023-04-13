В Уфе в ДТП с Volkswagen Polo разбился 17-летний подросток-мотоциклист

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера днем, 12 апреля, в Октябрьском районе в ДТП с иномаркой и мотоциклом пострадал подросток. О происшествии рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в селе Нагаево. 74-летний водитель за рулем Volkswagen Polo, следуя по улице Фариды Кудашевой, столкнулся с мотоциклом Husgvarna GR7, который ехал по Рощинской в сторону Отечественной.

В результате произошедшего 17-летний мотоциклист получил переломом бедра, его госпитализировали. По факту происшествия начало разбирательство.