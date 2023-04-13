Стратегия защиты окружающей среды – БСК идет курсом экологизации производства

Фото предоставлено БСК

Приоритетным направлением развития Башкирской содовой компании сегодня является минимизация воздействия на окружающую среду. На площадке экологического форума, стартовавшего 12 апреля в Уфе, БСК представила ряд экопроектов, входящих в стратегию развития предприятия на 2023-2030 гг.

По словам Главы республики Радия Хабирова, актуальный для региона вопрос, стоящий на повестке дня сегодня, это снижение количества выбросов в атмосферный воздух со стороны крупных предприятий Башкирии. Задача государства и бизнеса создать систему качественного экомониторинга и внедрить комплекс мер по реализации экологической политики на отдельно взятых предприятиях.

- Инициативы компании, направленные на снижение выбросов в атмосферу, представляют собой непрерывно реализуемые проекты по модернизации производства. В стратегию развития БСК на ближайшие несколько лет входят масштабные работы по установке оборудования, созданного по экологическим стандартам. Мы берем на себя обязательство до 2030 года сократить количество выбросов на 14,5%. Для достижения этого показателя компания реализует несколько проектов, соответствующих в том числе и задачам достижения технологического суверенитета отрасли, - сообщает генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов.

Фото предоставлено БСК

Одним из ключевых проектов БСК, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду, является техперевооружение стадии дегазации ПВХ на производстве «Каустик», объем финансирования которого составит порядка 200 млн. руб. Стоит отметить, что собственная разработка специалистов компании позволит значительно снизить выбросы винилхлорида в атмосферу.

Основным же компонентом выбросов производства «Сода» является оксид углерода. Чтобы минимизировать его попадание в атмосферный воздух, помимо модернизации газоочистного оборудования и замены колонного, компания ведет и опытно-промышленные испытания по внедрению тестовой плазменно-каталитической установки очистки газов. Этот процесс позволит не просто снизить количество загрязняющих веществ, но и конвертировать их в более простые, не опасные для природы и человека химические соединения. По словам разработчиков установки испытания на площадке «Сода» являются уникальной практикой, не применяемой до этого ни на одном предприятии.