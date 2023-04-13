В Уфе осудили члена банды угонщиков дорогих автомобилей из Хакасии

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе осудили 42-летнего жителя Хакасии, который состоял в банде угонщиков дорогих автомобилей. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что мужчина в июне 2020 года в Красноярском крае проник в салон Nissan Teana, украл деньги и флакон туалетной воды на общую сумму 45 тысяч рублей. С августа 2021-го по январь 2022-го злоумышленник вместе с сообщником совершал кражи автомобилей Toyota Camry и Lexus NX 200 в Башкирии, а также в Кемеровской и Томской областях.

Перед преступлением угонщики тщательно готовились, отключали телефоны, использовали радиостанции, дополнительные мобильные номера, зарегистрированные на посторонних людей. Угоняли машины всегда ночью, используя специальные устройства для взлома автосигнализаций. Транспорт перегонялся в Абакан, где менялись идентификационные номера, а потом осуществлялась продажа.

– Противоправная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками полиции Республик Башкортостан и Хакасия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение двух автомобилей Toyota Camry, которые возвращены владельцам, – рассказала пресс-служба прокуратуры.

Октябрьский районный Уфы признал жителя Хакасии виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Кража, совершенная с причинением ущерба в значительном и особо крупном размерах, организованной группой». Мужчина признал свою вину. Ему назначили 2,5 года колонии строгого режима, также с него взыскали 2,9 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении организатора банды направлено для рассмотрения в Минусинский городской суд Красноярского края.