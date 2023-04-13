В Уфе водитель сбил 14-летнего велосипедиста и скрылся

Фото: Рустем АХУНОВ

В Калининском районе Уфы водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП. Об этом рассказала пресс-служба городской ГИБДД.

Инцидент случился днем 11 апреля. Водитель за рулем неустановленного автомобиля на улице Машиностроителей, поворачивая на Кольцевую, наехал на 14-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Подросток получил различные травмы, ему пришлось обратиться в травмпункт. По факту аварии было начато разбирательство.

Сотрудники Госавтоинспекции попросили всех, кто стал очевидцем происшествия или обладает какой-либо информацией на его счет, обратиться по телефону 8 (937) 300-06-02 или 02. Конфиденциальность, как отмечает дорожная полиция, гарантируется.