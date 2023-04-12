Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 17:06

В Бураевском районе Башкирии до 31 декабря 2024 года перекроют дорогу

Это связано со строительством трассы «Казань – Екатеринбург»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Бураевском районе Башкирии с 13 апреля 2023 до 31 декабря 2024 года будет перекрыт участок дороги Бураево - Тангатарово - Саит-Курзя рядом с деревней Тугаево

В Бураевском районе Башкирии с 13 апреля 2023 до 31 декабря 2024 года будет перекрыт участок дороги Бураево - Тангатарово - Саит-Курзя рядом с деревней Тугаево

В Бураевском районе Башкирии с завтрашнего утра, 13 апреля, до 31 декабря 2024 года будет перекрыт участок дороги Бураево - Тангатарово - Саит-Курзя рядом с деревней Тугаево (4,35 – 5,45 км). Об этом сообщил министерство транспорта республики.

– На месте установлены предупреждающие дорожные знаки. Приносим извинения за временные неудобства и просим водителей быть внимательными и осторожными, – передали в ведомстве.

Как пояснил Минтранс, ограничение будет введено из-за строительства трассы «Казань – Екатеринбург» на отрезке «Дюртюли – Ачит». Водителям предоставили схему альтернативного пути объезда – он помечен зеленым цветом.

Схема: Минтанс РБ

Схема: Минтанс РБ