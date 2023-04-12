Хабиров исключил Валерия Самохина из числа своих советников на общественных началах

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Глава Башкирии Радий Хабиров исключил из числа своих советников на Валерия Самохина. Он работал на общественных началах и заведовал вопросами защиты прав потребителей. Соответствующее постановление руководитель региона подписал сегодня, 12 апреля. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе его администрации.

Напомним, недавно Хабиров назначил своим советником 30-летнего Раниса Хасанова. Он будет курировать взаимодействия с детскими и молодежными организациями. На данный момент у главы Башкирии есть 11 советников на общественных началах.